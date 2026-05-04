Passeggia di notte al Piano e viene arrestata dalla polizia La donna doveva scontare oltre 4 anni di carcere

Una donna è stata fermata durante un controllo notturno in zona Piano ad Ancona. Dovendo scontare una pena di oltre quattro anni di carcere, è stata arrestata dalla polizia. L’intervento si è verificato nel corso di verifiche di routine, che hanno portato all’esecuzione dell’ordine di esecuzione della pena. La donna è stata condotta in carcere a seguito del fermo.

ANCONA - Era destinataria di un ordine di carcerazione e quando è stata fermata per un controllo in zona Piano è scattato l’arresto. È accaduto nella notte, durante l’attività di controllo da parte degli agenti della Questura di Ancona. Dagli accertamenti è emerso che la donna, di origine.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ricercato fermato in stazione: doveva scontare oltre tre anni di carcereStava per allontanarsi a bordo di un treno regionale diretto a Brescia, ma è stato fermato appena in tempo dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Fermata per un controllo, mostra un documento falso: doveva scontare oltre 2 anni di carcereNella mattinata dello scorso 8 aprile i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato una donna di 31 anni, colpita da un ordine di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Lunario dei giorni insonni; Valtellina, donna sbranata da 5 dogo argentini mentre passeggia nel bosco; Le passeggiate culturali nel weekend del 1° maggio tra storia, arte, moda e cinema. Tutte le visite guidate; Ottantacinquenne presa a pugni mentre passeggia col cane: aggressore in fuga. Perché Venezia è così romantica di notte?Vivi l’atmosfera magica di Venezia di notte con questo tour a piedi immersivo in 8K. Passeggia tra ponti illuminati con dolcezza, architetture storiche e canali silenziosi mentre la città svela il suo ... msn.com Sigfrido Ranucci, volto noto di Report, passeggia per le vie di Bari Vecchia accompagnato dal sindaco Vito Leccese: non poteva mancare, durante il tour, “l’incontro” con le orecchiette… - facebook.com facebook