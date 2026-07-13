A partire dai 50 anni, l’uso di integratori di collagene viene spesso considerato per sostenere la salute della pelle. Secondo un dermatologo, il collagene non si limita a mantenere la pelle giovane, ma ha un ruolo più ampio. La decisione di assumere integratori dovrebbe basarsi su bisogni specifici e valutazioni mediche, senza aspettarsi risultati immediati o universali.

Integratori di collagene a 50 anni (e oltre): parla il dermatologo «Il collagene non è soltanto la proteina che aiuta a mantenere la pelle giovane come spesso si sente dire», spiega il dottor Angelo Emanuele Leone, specialista in dermatologia e medicina rigenerativa. «Rappresenta l'impalcatura dell'intero tessuto connettivo ed è fondamentale anche per ossa, tendini, legamenti, cartilagini e vasi sanguigni. A ben vedere, la sua diminuzione inizia già intorno ai 25-30 anni, ma nelle donne, in particolare, accelera sensibilmente con la menopausa, quando il calo degli estrogeni riduce l'attività dei fibroblasti. Nei primi cinque anni di menopausa si può perdere fino al 30% del collagene cutaneo, con una pelle via via più sottile e meno elastica, ma anche con una maggiore fragilità dei tessuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Collagene a partire dai 50 anni: i benefici spiegati dagli esperti e quando è davvero necessario ricorrere a un integratore

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