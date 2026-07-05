Magnesio tutti i modi per assumerne di più senza ricorrere a un integratore

Una carenza di magnesio può manifestarsi con sintomi come crampi muscolari, affaticamento e irritabilità. La carenza, definita spesso “silenziosa”, si verifica quando i livelli di questo minerale nel corpo sono bassi senza sintomi evidenti. Per aumentare l’assunzione di magnesio senza integratori, si possono preferire alimenti come frutta secca, verdure a foglia verde e cereali integrali. È importante monitorare i segnali e consultare un medico in caso di sospetto di carenza.

Possibile carenza di magnesio: i segnali da non sottovalutare Spesso quella di magnesio è una carenza «silenziosa». Come sottolinea la dottoressa Laura Quinti, nutrizionista di Terme di Saturnia Natural Destination, «si stima che oltre la metà degli adulti non raggiunga il fabbisogno quotidiano e che circa il 70% della popolazione occidentale ne assuma quantità insufficienti attraverso la dieta. Il problema nasce soprattutto dall'eccessivo consumo di alimenti raffinati e industriali, ma anche dall'impoverimento dei terreni agricoli e da un'alimentazione povera di verdure a foglia verde, legumi e cereali integrali», spiega la nutrizionista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Sto prendendo il magnesio da anni… e forse per niente

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