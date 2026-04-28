Criniera di leone, a cosa serve questo fungo? Se gran parte dei funghi diffusi in micoterapia sono riconosciuti per le loro qualità immunomodulanti, antiossidanti e antinfiammatorie, la criniera di leone spicca per benefici piuttosto unici. Chiamata così proprio perché esteticamente ricorda la giubba, questa tipologia di fungo bianco, nota in botanica col nome di Hericium einaceus, spicca per la concentrazione di bioattivi come le erinacee e gli erinoni, che stimolano la produzione di una proteina fondamentale per la crescita e la sopravvivenza dei neuroni, l'NGF (Nerve Growth Factor). A loro si aggiungono composti fenolici dalle...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Criniera di leone integratore: a cosa serve, benefici ed effetti collaterali

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