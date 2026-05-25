Durante il Cnpr Forum è stato discusso di cosa ostacoli la digitalizzazione in Italia. Un intervento ha sottolineato che il digitale può essere utile solo se i processi vengono semplificati. Si è precisato che in questo campo ci sono ancora molte difficoltà da superare.

“Il digitale riesce ad aiutarci nel momento in cui riusciamo a semplificare i processi. E su questo abbiamo ancora tantissimo da fare. Basti pensare che abbiamo centinaia di migliaia di leggi vigenti contro poche decine di migliaia della Germania o dell’Inghilterra. Parlerei allora più correttamente di burocrazia digitale. La transizione digitale da sola non basta e comunque non possiamo imporla anche agli anziani o i diversamente abili. Negli ultimi decenni abbiamo fatto 20 lla semplificazione in 20 anni. È un ossimoro. Esiste più un problema dell’ipernanismo delle aziende italiane che però è l’altra faccia del produrre puntando sulla altissima qualità invece che sulla quantità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cnpr forum: “Italia digitale cosa frena la trasformazione del Paese?”

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