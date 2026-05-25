Cnpr forum | Italia digitale cosa frena la trasformazione del Paese?

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Cnpr Forum è stato discusso di cosa ostacoli la digitalizzazione in Italia. Un intervento ha sottolineato che il digitale può essere utile solo se i processi vengono semplificati. Si è precisato che in questo campo ci sono ancora molte difficoltà da superare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Il digitale riesce ad aiutarci nel momento in cui riusciamo a semplificare i processi. E su questo abbiamo ancora tantissimo da fare. Basti pensare che abbiamo centinaia di migliaia di leggi vigenti contro poche decine di migliaia della Germania o dell’Inghilterra. Parlerei allora più correttamente di burocrazia digitale. La transizione digitale da sola non basta e comunque non possiamo imporla anche agli anziani o i diversamente abili. Negli ultimi decenni abbiamo fatto 20 lla semplificazione in 20 anni. È un ossimoro. Esiste più un problema dell’ipernanismo delle aziende italiane che però è l’altra faccia del produrre puntando sulla altissima qualità invece che sulla quantità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cnpr forum italia digitale cosa frena la trasformazione del paese
© Ilgiornale.it - Cnpr forum: “Italia digitale cosa frena la trasformazione del Paese?”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cnpr forum, con il “Piano Casa” cosa cambia?Il governo ha approvato un nuovo Piano Casa, un'operazione che si distingue per la sua portata e le sue finalità.

BIM, cioè la trasformazione digitale dell'edilizia in ItaliaIl Building Information Modeling (BIM), la tecnologia che ha rivoluzionato l’edilizia in Italia, è passato da essere una risorsa per la...

Argomenti più discussi: Casa, cosa cambia con il piano? Il tema al centro del Cnpr forum; Piano casa, cosa prevede l’intervento del governo.

Cnpr Forum: Cybersecurity e sostenibilità, la nuova frontiera del rischio digitaleServono sobrietà digitale, cultura della cybersicurezza e investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche certezza delle origini dei dati, tutela dell’informazione e formazione continua per tutti i ... ilgiornale.it

Cnpr forum, ridurre le disuguaglianze in un'Italia a più velocitàEsiste una strategia nazionale per le aree interne che punta a rafforzare mobilità, trasporti, istruzione e sanità. Le nuove tecnologie sono un alleato prezioso: serve investire e credere ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web