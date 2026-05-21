Il progetto “La scuola fa ciak” coinvolge studenti e istituti scolastici, promuovendo l’apprendimento delle tecniche di produzione audiovisiva. La CNA di Arezzo si interessa a questa iniziativa che mira a sviluppare competenze tra i giovani, offrendo loro opportunità di formazione nel settore cinematografico. La collaborazione tra scuole e professionisti del cinema si inserisce in un percorso di crescita per i talenti emergenti, con l’obiettivo di favorire l’avanzamento delle capacità artistiche e tecniche dei giovani nel campo audiovisivo.

Arezzo, 21 maggio 2026 – CNA Arezzo guarda con interesse al progetto “La scuola fa ciak”, la rassegna che in questi giorni ha portato al Cinema Eden di Arezzo i lavori realizzati dagli studenti delle scuole della provincia nell’ambito dei bandi CIPS promossi dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, che nasce dal lavoro pluriennale di scuole e associazioni. CNA è stata ospite dell’appuntamento per conoscere da vicino un’esperienza che unisce creatività, formazione e orientamento professionale, con l’obiettivo di approfondire le potenzialità di un settore strategico come quello dell’audiovisivo. «Abbiamo conosciuto questo progetto e ne abbiamo subito compreso il valore – sottolinea l’associazione –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema, scuola e futuro dei giovani: Cna Arezzo guarda ai nuovi talenti dell’audiovisivo

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