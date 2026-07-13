Durante un’intervista, un wrestler ha affermato di desiderare che i futuri atleti lavorino meno e guadagnino di più rispetto a lui. Ha spiegato di non voler che la prossima generazione affronti gli stessi ritmi intensi che ha sostenuto per vivere. La dichiarazione è stata rilasciata in un dialogo con una figura di spicco del settore.

Parlando con Stephanie McMahon a “What’s Your Story?” , Punk ha chiarito di non volere che la prossima generazione di wrestler debba affrontare gli stessi ritmi estenuanti che ha affrontato lui solo per guadagnarsi da vivere. Anzi, spera che per loro la vita sia più facile. “Voglio che la prossima generazione lavori meno e guadagni di più di quanto guadagnassi io.” Per Punk, questa non dovrebbe nemmeno essere un’opinione controversa. Ha affermato che troppe persone si comportano come se i giovani talenti dovessero affrontare le stesse difficoltà dei wrestler che li hanno preceduti. A suo avviso, i veterani dovrebbero tifare per il contrario. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk: “Voglio che la prossima generazione lavori meno e guadagni più di quanto guadagnassi io.”

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