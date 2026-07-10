Natalya ha commentato che la sconfitta di Sami Zayn contro CM Punk potrebbe rafforzare la sua popolarità come babyface. Zayn ha detenuto il titolo di campione Undisputed WWE per nove giorni prima di perdere l'incontro. Secondo l'opinione condivisa, questa sconfitta potrebbe aumentare il supporto dei fan nei confronti del wrestler.

Il regno di Sami Zayn come Undisputed WWE Champion è durato appena nove giorni, ma secondo Natalya la sconfitta subita per mano di CM Punk potrebbe trasformarlo in un babyface ancora più popolare agli occhi del pubblico. Zayn aveva conquistato il titolo a Night of Champions il 27 giugno scorso, sconfiggendo Cody Rhodes in un Triple Threat Match che comprendeva anche GUNTHER. Tuttavia, il suo regno si è concluso nell’episodio di RAW del 6 luglio, quando CM Punk è tornato a sorpresa e lo ha battuto, approfittando del fatto che Rhodes fosse stato messo fuori combattimento da GUNTHER. Per Natalya la sconfitta è una benedizione: Sami Zayn sarà ancora più amato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Natalya: “La sconfitta contro CM Punk renderà Sami Zayn un babyface ancora più grande”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: Sami Zayn rompe il silenzio dopo la sconfitta, rabbia, lacrime e accuse contro CM PunkDopo aver perso il WWE Championship contro CM Punk, Sami Zayn si è lasciato andare a una reazione emotiva.

Sami Zayn Ha Vinto. CM Punk Aveva Ragione Lo Stesso.Il 27 giugno 2011, durante un episodio di Raw a Las Vegas, CM Punk si sedette sulla rampa e parlò per sei minuti criticando la WWE.

WWE: Il durissimo sfogo di Sami Zayn dopo la sconfitta di RawSami Zayn ha completamente perso la testa dopo aver lasciato il WWE Championship nelle mani di CM Punk ieri a Raw ... spaziowrestling.it

Sami Zayn si racconta: Ho perso la speranza di diventare campione WWESami Zayn svela quale sconfitta ha minato la sua fiducia prima di conquistare finalmente il titolo WWE al Night of Champions di Riyadh. worldwrestling.it