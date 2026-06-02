Lucio Presta svela i guadagni delle conduttrici | Antonella Clerici è la più pagata Perego quella che prende meno

Lucio Presta ha rivelato che Antonella Clerici riceve il compenso più alto tra le conduttrici, mentre Mara Perego ha il salario più basso. La discussione sui guadagni si inserisce in un quadro di contratti di grandi somme e trattative spesso riservate. Le cifre sono state rese note durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui dettagli contrattuali o sulle altre conduttrici coinvolte. La rivelazione ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo.

Dietro le quinte del piccolo schermo si muovono dinamiche complesse, fatte di contratti milionari, fragilità emotive e trattative al rialzo. A tracciare un ritratto senza filtri della televisione italiana è Lucio Presta, uno dei manager più potenti e influenti del settore, protagonista di un. 🔗 Leggi su Today.it

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