Clima e ambiente L’internazionale della terra il nuovo libro di Giuseppe De Marzo
Cambiamento climatico, giustizia sociale ed ecologia della relazione. Sono i temi dell’ultimo libro di Giuseppe De Marzo. Intervista di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Salone Internazionale del Libro di Torino, lo stand delle Marche si presenta con un titolo vitruviano ‘Tra cielo e terra. Le Marche a misura d’uomo’Alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la regione Marche espone uno stand con il titolo ‘Tra cielo e terra’.
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L'Espresso. . Romina Pourmokhtari, ministra svedese per il Clima e l'Ambiente, è arrivata al Consiglio Ambiente di Lussemburgo con in braccio il figlio nato da 3 mesi. Sono felice di poter rappresentare il fatto di non dover scegliere tra l'essere una ministra pr facebook
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L’Internazionale della Terra: agire insieme per il clima e la giustiziaIn questo contesto si apre questo importante appuntamento di diplomazia climatica. Ed è la prima volta che accade al di fuori delle Conferenze delle parti sul clima, ma non si pone in contrapposizione ... huffingtonpost.it