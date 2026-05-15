Salone Internazionale del Libro di Torino lo stand delle Marche si presenta con un titolo vitruviano ‘Tra cielo e terra Le Marche a misura d’uomo’
Alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la regione Marche espone uno stand con il titolo ‘Tra cielo e terra’. La scelta del titolo richiama un riferimento storico e artistico, e l’allestimento si concentra sulla promozione delle eccellenze culturali e artistiche della regione. Lo stand si distingue per l’uso di un titolo che richiama l’antico e il moderno, puntando a rappresentare l’identità marchigiana attraverso elementi visivi e tematici correlati.
TORINO - La Regione Marche alla 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si presenta con un titolo vitruviano ‘Tra cielo e terra. Le Marche a misura d’uomo’, un progetto culturale che unisce l’eredità classica con una visione di sviluppo contemporaneo fondato su armonia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
XXXVIII Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 Tra cielo e terra. Le Marche a misura d’uomo
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