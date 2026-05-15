Nel tempo della clessidra | Giuseppe Leone al Salone Internazionale del Libro di Torino

Tra i titoli presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino ci sarà anche I giorni della clessidra. O la libertà del cuore, il nuovo libro di Giuseppe Leone pubblicato da Guida Editori. Una presenza significativa all’interno di uno degli appuntamenti culturali più autorevoli e partecipati del panorama editoriale italiano, luogo di confronto tra letteratura, arti visive, pensiero contemporaneo e nuove sensibilità culturali. Per Leone, artista e autore da anni impegnato in una ricerca personale fortemente indipendente, la partecipazione al Salone non rappresenta soltanto la presenza di un volume in catalogo, ma l’ingresso di un percorso umano e creativo dentro uno spazio nazionale di dialogo culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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