Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate | l’emozione durante le riprese di Bentornati al Sud

Claudio Bisio è ufficialmente cittadino onorario di Castellabate. Il riconoscimento gli è stato conferito dal Comune durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale ospitata al Castello dell’Abate, proprio mentre sono in corso le riprese di Bentornati al Sud, il sequel del film che uscirà al cinema il 25 dicembre 2026, distribuito da Medusa. L’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio all’attore per il legame costruito con Castellabate in questi sedici anni e per il contributo dato alla notorietà del paese grazie al personaggio di Alberto Colombo in Benvenuti al Sud. Quel film ha infatti trasformato il borgo in una delle mete più conosciute del turismo cinematografico italiano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate ....benvenuto al sud

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Benvenuti al Sud, Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate. Il riconoscimento del comune cilentano durante le riprese di 'Bentornati al Sud' #ANSA x.com

Claudio Bisio torna a Castellabate e accade l'impensabile: il legame con Benvenuti al Sud diventa eternoL'attore riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di Castellabate, dove nel 2010 girò Benvenuti al Sud: un riconoscimento che celebra un legame profondo. libero.it

Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate, il borgo di Benvenuti al Sud (durante le riprese del sequel)A sedici anni da Benvenuti al Sud, Claudio Bisio riceve la cittadinanza onoraria di Castellabate e torna a parlare del film. msn.com