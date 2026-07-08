Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate durante le riprese di Bentornati al Sud
Il Comune ha scelto di omaggiare l'attore dopo il grande successo di Benvenuti al Sud. In questi giorni in corso le riprese di Bentornati al Sud, terzo capitolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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CLAUDIO BISIO DIVENTERÀ CITTADINO ONORARIO DI CASTELLABATE Il Comune di Castellabate conferirà la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio nel corso della cerimonia istituzionale in programma sabato 11 luglio, alle ore 20.30, nella corni facebook
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