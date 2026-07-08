Claudio Bisio cittadino onorario di Castellabate durante le riprese di Bentornati al Sud

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune ha scelto di omaggiare l'attore dopo il grande successo di Benvenuti al Sud. In questi giorni in corso le riprese di Bentornati al Sud, terzo capitolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bentornati al Sud: Claudio Bisio e Alessandro Siani a Castellabate per le riprese del terzo film

Leggi anche: Bentornati al Sud: partono a Castellabate le riprese del film con Claudio Bisio e Alessandro Siani

Temi più discussi: Castellabate conferisce la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio; Castellabate, cittadinanza onoraria a Claudio Bisio: sabato la cerimonia di conferimento; Castellabate conferisce la cittadinanza onoraria a Claudio Bisio; Cittadinanza onoraria a Claudio Bisio.

claudio bisio claudio bisio cittadino onorarioClaudio Bisio cittadino onorario di Castellabate durante le riprese di Bentornati al SudIl Comune di Castellabate ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria all'attore Claudio Bisio: la cerimonia istituzionale è in programma sabato 11 luglio alle ore 20.30, al Castello dell'Abate ch ... fanpage.it

claudio bisio claudio bisio cittadino onorarioCastellabate conferisce la cittadinanza onoraria a Claudio BisioIl Comune di Castellabate, nel Salernitano, conferirà la cittadinanza onoraria all'attore Claudio Bisio nel corso di una cerimonia in programma sabato 11 luglio, alle 20.30, al Castello dell'Abate. (A ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web