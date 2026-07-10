Claudio Bisio è stato nominato cittadino onorario di Castellabate, un comune del Cilento. La cerimonia si è svolta durante le riprese del film «Bentornati al Sud», ambientato nello stesso luogo. La nomina si è verificata nel corso delle attività di produzione del film, che coinvolgono il territorio locale. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal Comune, senza ulteriori dettagli sulle modalità della nomina.

Claudio Bisio diventa cittadino onorario di Castellabate, il Comune del Cilento in cui è stata ambientata la prima fortunatissima pellicola «Benvenuti al Sud» 16 anni fa. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale che conferirà la cittadinanza all'attore con una cerimonia che si svolgerà domani alle 20.30, al Castello dell'Abate che si trova in città. "Con questo prestigioso riconoscimento l'amministrazione comunale intende rendere omaggio a un artista che, attraverso la sua straordinaria interpretazione di Alberto Colombo nel film «Benvenuti al Sud», è entrato nel cuore della comunità e ha contribuito in maniera determinante a promuovere l'immagine del borgo ben oltre i confini nazionali", si legge nella nota del Comune. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Castellabate, Claudio Bisio diventa cittadino onorario mentre sono in corso le riprese di «Bentornati al Sud»

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