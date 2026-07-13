Classifica film al botteghino 6 luglio – 12 luglio
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 6 al 12 luglio. 1 Minions & Monsters. Regia: Pierre Coffin, Patrick Delage Cast: Pierre Coffin, Romesh Ranganathan, Zoey Deutch, Allison Janney Genere: Animazione, Stati Uniti 2026, 90 min. 2 Toy Story 5. Regia: Andrew Stanton, McKenna Harris Cast: Tim Allen, Tom Hanks, Greta Lee, Joan Cusack Genere: Animazione, Avventura, Commedia – Stati Uniti, Giappone 2026, 102 min. 3 La casa – Il Rogo del male. Regia: Sébastien Vanicek Cast: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Tandi Wright Genere: Horror, USA 2026, 110 min. 4 Disclosure Day. Regia: Steven Spielberg Cast: Jerry Lobrow, Patricia Connoly, Martha Morgan, Stevie Ray Dallimore Genere: Fantascienza, Stati Uniti 2026, 145 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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Argomenti più discussi: Minions & Monsters supera anche i 3 milioni – Il box office di lunedì 6 luglio; Tom Cruise: i suoi migliori film; Minions & Monsters guida la vetta (ma non sfonda), il vero flop totale è il film più atteso del 2026: il box office di ieri 5 luglio; I film e le serie TV più gettonate nella prima metà del 2026.
Non è una sorpresa, ma dopo aver sbancato il botteghino con oltre 60 milioni di euro incassati, Buen Camino di Checco Zalone conquista anche la classifica dello streaming. Il film guida la graduatoria dei titoli più cercati nel primo semestre 2026 stilata da J facebook
‘Toy Story 5’ domina il box office australiano --- Il film della Disney ha incassato 9,81 milioni di dollari nel suo weekend di apertura (giovedì 18 giugno - domenica 21 giugno), spazzando via tutta la concorrenza. reddit
Classifica dei film al cinemaFilm più visti al cinema in ITALIA classifica box office numero spettatori incassi nelle sale totale e weekend distribuzione date elenchi migliori film. comingsoon.it