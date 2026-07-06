Classifica film al botteghino 29 giugno – 5 luglio

Da nonewsmagazine.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 29 giugno al 5 luglio. 1 Minions & Monsters. Regia: Pierre Coffin, Patrick Delage Cast: Pierre Coffin, Romesh Ranganathan, Zoey Deutch, Allison Janney Genere:  Animazione, Stati Uniti 2026, 90 min. 2 Toy Story 5. Regia: Andrew Stanton, McKenna Harris Cast: Tim Allen, Tom Hanks, Greta Lee, Joan Cusack Genere:  Animazione, Avventura, Commedia – Stati Uniti, Giappone 2026, 102 min. 3 Disclosure Day. Regia: Steven Spielberg Cast: Jerry Lobrow, Patricia Connoly, Martha Morgan, Stevie Ray Dallimore Genere:  Fantascienza, Stati Uniti 2026, 145 min. 4 Supergirl. Regia: Craig Gillespie Cast: Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridle Genere: Azione, Stati Uniti 2026, 108 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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