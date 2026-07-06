Classifica film al botteghino 29 giugno – 5 luglio
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati dal 29 giugno al 5 luglio. 1 Minions & Monsters. Regia: Pierre Coffin, Patrick Delage Cast: Pierre Coffin, Romesh Ranganathan, Zoey Deutch, Allison Janney Genere: Animazione, Stati Uniti 2026, 90 min. 2 Toy Story 5. Regia: Andrew Stanton, McKenna Harris Cast: Tim Allen, Tom Hanks, Greta Lee, Joan Cusack Genere: Animazione, Avventura, Commedia – Stati Uniti, Giappone 2026, 102 min. 3 Disclosure Day. Regia: Steven Spielberg Cast: Jerry Lobrow, Patricia Connoly, Martha Morgan, Stevie Ray Dallimore Genere: Fantascienza, Stati Uniti 2026, 145 min. 4 Supergirl. Regia: Craig Gillespie Cast: Alice Hewkin, Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridle Genere: Azione, Stati Uniti 2026, 108 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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Non è una sorpresa, ma dopo aver sbancato il botteghino con oltre 60 milioni di euro incassati, Buen Camino di Checco Zalone conquista anche la classifica dello streaming. Il film guida la graduatoria dei titoli più cercati nel primo semestre 2026 stilata da J facebook
Per Deadline: Il suo territorio [Supergirl] non ha prodotto abbastanza, con il film che non è riuscito a classificarsi al ? 1 in nessuno dei suoi territori di maggior incasso reddit
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