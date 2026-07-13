Il 7 luglio si celebra il World Chocolate Day, una giornata dedicata a uno degli alimenti più amati al mondo. Il cioccolato ha origini che risalgono ai Maya, e oggi rappresenta un mercato da 120 miliardi di dollari all’anno. Viene prodotto in molte varianti e consumato globalmente. La sua storia si intreccia con le civiltà antiche e si è evoluta nel tempo, mantenendo un ruolo centrale nel settore alimentare e culturale.

Ogni anno il 7 luglio si celebra il World Chocolate Day, una ricorrenza dedicata a uno degli alimenti più apprezzati a livello internazionale. Ottenuto dai semi della pianta del cacao, il cioccolato ha attraversato secoli di storia, trasformandosi da alimento rituale delle antiche civiltà mesoamericane a protagonista della cultura gastronomica mondiale. Oggi continua a conquistare milioni di consumatori e alimenta un mercato in costante crescita, che nel 2026 ha raggiunto un valore di 119,6 miliardi di dollari e potrebbe superare i 152 miliardi entro il 2031. Anche l’Italia segue questo andamento, con un mercato che vale oltre 3 miliardi di dollari e una crescita annua del 5,2%, superiore alla media globale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Cioccolato, dai Maya a oggi: storia e benefici di un alimento da 120 miliardi di dollari

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