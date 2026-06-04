Un errore bancario ha portato un cittadino turco a ricevere un bonifico di 20 miliardi di dollari, rendendolo temporaneamente uno dei 120 più ricchi al mondo. La somma è stata accreditata sul suo conto per poche ore prima che la banca si rendesse conto dell’errore e intervenisse. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati agli errori nei sistemi di pagamento. La banca ha poi corretto l’errore e ripristinato il saldo originale del conto.

A volte la fortuna è davvero cieca, ma perché si è semplicemente sbagliata. Un cittadino turco si è ritrovato improvvisamente sul conto corrente una somma pari a circa 20 miliardi di dollari. Una somma che, almeno sulla carta, lo avrebbe proiettato tra le persone più ricche del pianeta. Quello che sembrava un colpo di fortuna si è però trasformato rapidamente in un caso finanziario, con il blocco immediato dei conti e l’apertura di un’indagine per chiarire l’origine del denaro. Chi è il “quasi miliardario” Ahmad Jahangard Takalo Il protagonista della vicenda è Ahmad Jahangard Takalo, un cittadino turco di 32 anni che vive nella provincia di Van, vicino al confine con l’Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Riceve bonifico da 20 miliardi di dollari per errore e diventa uno dei 120 più ricchi al mondo: la storia

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Si ritrova 20 miliardi di dollari sul conto: il mistero del bonifico che lo avrebbe reso uno degli uomini più ricchi del mondoUn uomo ha scoperto di avere 20 miliardi di dollari sul conto dopo un problema con la carta di pagamento.

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