Durante il vertice Nato di Ankara del 2026, è stato annunciato un piano da 50 miliardi di dollari per la produzione di armamenti. L’Alleanza ha inoltre promesso 70 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina. L’impegno alla difesa collettiva, sancito dall’articolo 5 del Trattato di Washington, è stato ribadito come “incrollabile” dagli alleati. La riunione ha visto la conferma di investimenti e sostegni militari, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione.

L’impegno degli alleati della Nato per la difesa collettiva sancito dall’articolo 5 del Trattato di Washington è “incrollabile”, Stati Uniti in testa. Riuniti nella cornice ufficiale del Vertice di Ankara 2026, i capi di Stato e di governo dell’Alleanza hanno riaffermato con forza la centralità e la tenuta del legame transatlantico, messo più volte in discussione proprio dal presidente degli Usa, Donald Trump. Di fronte a uno scenario internazionale in rapida e complessa evoluzione, in una scarna dichiarazione conclusiva del summit ospitato dalla Turchia, i presenti hanno confermato il primo e più importante pilastro della Nato, per poi guardare oltre la sola deterrenza e difesa. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Vertice Nato di Ankara 2026: l’Alleanza lancia un piano da 50 miliardi di dollari per la produzione bellica e promette 70 miliardi di aiuti all’Ucraina

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Vertice NATO ad Ankara a rischio: Fico dice no ai 70 miliardi per lUcraina, scontro con Trump

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