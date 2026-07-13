Cinzia Paolini ha iniziato a lavorare come presentatrice dopo la partecipazione a UeD. Nei suoi profili social, sta condividendo immagini e video della sua estate, tra concerti, spettacoli e eventi musicali. In alcuni post, si nota che ha avuto problemi con un uomo, rivelando tensioni e discussioni legate a questa situazione. La donna non ha fornito dettagli specifici sui motivi dei contrasti.

Attraverso i social, Cinzia Paolini sta condividendo con i suoi fan sprazzi della sua estate. Molto spesso la donna pubblica contenuti inerenti la musica, spettacoli a cui assiste, concerti e tutte le situazioni legate a questo ambito. Naturalmente, non mancano contenuti in cui la donna è in dolce compagnia, anche se il volto di Marco Troiani è sempre sapientemente coperto. Il cavaliere, però, ha deciso di venire allo scoperto, per la seconda volta, pubblicando un contenuto in cui lui e Cinzia sono inquadrati in primo piano. La foto in questione, però, ha scatenato polemiche in men che non si dica. Ma Cinzia è finita nel mirino anche per un’altra questione che riguarda la sua “carriera”. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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© Tutto.tv - Cinzia Paolini diventa “presentatrice” dopo UeD, problemi con Marco? Cosa è successo

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