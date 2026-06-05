Mario Lenti svela cosa è successo davvero con Cinzia Paolini dopo UeD | la decisione

Mario Lenti ha dichiarato che dopo la conclusione di Uomini e Donne, lui e Cinzia Paolini si sono allontanati. La coppia non ha più mantenuto contatti e la relazione tra loro si è interrotta. Lenti ha precisato che non ci sono stati ulteriori incontri o approfondimenti dopo la fine del programma. La situazione tra Paolini e Troiani rimane irrisolta, senza sviluppi recenti pubblicamente comunicati.

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne si è conclusa con un triangolo ancora aperto, ovvero, quello tra Cinzia Paolini, Mario Lenti e Marco Troiani. A distanza di qualche giorno dalla fine delle messe in onda della trasmissione, però, sono emersi degli aggiornamenti che sembrano, almeno per il momento, descrivere un quadro quasi definitivo della situazione. Alcune segnalazioni hanno fatto emergere un riavvicinamento tra Cinzia e Marco, mentre cosa ne sarà stato di Mario? A raccontare tutto è stato direttamente il cavaliere nel corso di un’intervista. Mario Lenti parla di Cinzia Paolini e racconta cosa è successo dopo UeD e la sua decisione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Uomini e Donne Mario Lenti svela perchè non è tornato e cosa è successo con la redazione

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