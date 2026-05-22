Durante la puntata del 22 maggio di Uomini e Donne, Marco Troiani è tornato in studio e ha fatto alcune dichiarazioni su Cinzia Paolini. Ha affermato di essere stato manipolato e di aver ricevuto istruzioni su cosa dire durante il percorso televisivo. La sua presenza ha provocato scompiglio tra i presenti, e le sue parole hanno suscitato reazioni di sorpresa tra i partecipanti e il pubblico. La conversazione si è concentrata sulle dinamiche tra i protagonisti, creando un momento di forte tensione.

Nella puntata del 22 maggio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena in quanto Marco Troiani è ritornato facendo delle confessioni inedite su Cinzia Paolini. Quest’ultima è uscita anche con Mario Lenti, generando tante polemiche e molto clamore in studio. Cinzia Paolini smascherata da Marco Troiani a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con il ritorno in studio di Marco Troiani. Il cavaliere ha letto una lettera d’amore scritta per Cinzia Paolini, conclusasi con la richiesta di diventare la sua fidanzata. Tutti sono rimasti basiti, ma la donna ha subito stroncato il cavaliere dicendo di essere in difficoltà in quanto non sa chi ha di fronte a causa dei suoi comportamenti troppo altalenanti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Marco smaschera Cinzia Paolini a UeD: “Mi manipolava dicendomi cosa dire” caos in studio

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