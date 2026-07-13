Durante i lavori di bonifica del sito industriale, sono stati trovati cinque chili di esplosivo, contenuti in flaconi di acido picrico abbandonati nel laboratorio. La scoperta ha portato alla sospensione temporanea delle operazioni di rimozione. Le autorità hanno avviato verifiche sulla stabilità dei materiali e sulla sicurezza dell’area. Nessuno è rimasto ferito, e si attendono ulteriori accertamenti sulle condizioni delle sostanze trovate.

Brescia, 13 luglio 2026 – Una delle certezze, quando si è avviata la bonifica del sito industriale Caffaro a Brescia, è sempre stata la consapevolezza che, scavando, sarebbero emerse altre ‘sorprese’, criticità ambientali rimaste sepolte nel tempo. Una delle prime, da quando è iniziata la maxi operazione di messa in sicurezza e bonifica da oltre 60 milioni di euro, è il rinvenimento di due contenitori contenenti circ a 4-5 kg di acido picrico, cristallizzato e potenzialmente esplosivo. Il ritrovamento, durante le verifiche all’interno di locali che un tempo erano usati come laboratori chimici dello stabilimento di via Nullo, è avvenuto mercoledì 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinque chili di esplosivo a rischio emergono dalla bonifica della Caffaro: i flaconi di acido picrico dimenticati nel laboratorio

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