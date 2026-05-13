Ritrovato acido picrico nei laboratori del liceo Ruffini | scuola evacuata

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14, gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti presso il liceo Vittorio Emanuele Ruffini, situato in Largo Zecca. La scuola è stata evacuata dopo che è stato rinvenuto acido picrico all’interno dei laboratori del liceo. L’intervento si è concentrato sull’area interessata per verificare la presenza del composto e garantire la sicurezza delle persone presenti.

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