Ritrovato acido picrico nei laboratori del liceo Ruffini | scuola evacuata
Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14, gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti presso il liceo Vittorio Emanuele Ruffini, situato in Largo Zecca. La scuola è stata evacuata dopo che è stato rinvenuto acido picrico all’interno dei laboratori del liceo. L’intervento si è concentrato sull’area interessata per verificare la presenza del composto e garantire la sicurezza delle persone presenti.
Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, è scattato l’intervento degli artificieri della polizia con il supporto dei vigili del fuoco presso Largo Zecca, all’interno dell'istituto Vittorio Emanuele Ruffini.Durante un controllo nei laboratori di chimica dell’istituto è stato infatti.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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