Tre persone sono state arrestate dopo il sequestro di cinque chili di cocaina nascosti in un doppio fondo del sistema di climatizzazione di un furgone. I 5,6 chili di droga, suddivisi in cinque panetti, avevano un valore stimato di circa mezzo milione di euro sul mercato. La polizia ha intercettato il veicolo e scoperto lo stupefacente durante un controllo. La droga era nascosta in modo da rendere difficile il ritrovamento.

Trasportavano cinque panetti di cocaina nascosti in un ‘doppio fondo’ ricavato nel vano del sistema di climatizzazione di un furgone, per un peso complessivo di 5,6 chili e un valore che, sul mercato, avrebbe potuto raggiungere il mezzo milione. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo operativo di Bologna coadiuvati dai colleghi della compagnia di Borgo Panigale, al culmine di una operazione di pedinamento che ha portato al sequestro dello stupefacente e all’ arresto di tre albanesi che viaggiavano sul furgone sospetto fermato per le vie di Crespellano: in manette sono finiti Sali Bulku, 22 anni, Daniel Mucaj, 25, e Ronaldo Marku, 23, tutti senza fissa dimora in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque chili di ’coca’ nel furgone: tre arresti

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Crushing a Billion-Dollar Drug Empire! Interpol's Global Hunt for Armed Narcos!

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