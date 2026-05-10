Oltre cento passeggeri isolati con vomito e diarrea su nave da crociera nei caraibi | epidemia di norovirus

Oltre cento passeggeri si sono trovati isolati a bordo di una nave da crociera nei Caraibi a causa di un’epidemia di norovirus. La situazione si è verificata sulla nave chiamata Caribbean Princess, e la segnalazione è stata inviata giovedì ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti. A bordo molti passeggeri hanno manifestato vomito e diarrea, mentre le autorità sanitarie hanno avviato le procedure del caso.

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