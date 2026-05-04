Elettra Lamborghini ha condiviso sui social di aver scoperto di avere un problema all’udito che dura da circa due settimane. La cantante romagnola ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi riguardante questa condizione e che la notizia sta suscitando preoccupazione tra i suoi fan in Italia. La rivelazione ha generato molte reazioni tra il pubblico, che si è mostrato interessato alle sue condizioni di salute.

Grande preoccupazione tra i fan di Elettra Lamborghini. La cantante romagnola ha rivelato sui social di avere un serio problema all’udito che la accompagna ormai da due settimane. Una notizia che ha immediatamente allarmato chi la segue, soprattutto considerando quanto l’udito sia fondamentale per chi vive di musica. La confessione è arrivata direttamente dalle sue stories, dove Elettra non ha nascosto l’ansia che questa situazione le sta provocando. “ Non ci sento da un orecchio da due settimane “, ha dichiarato senza giri di parole. Una frase che ha fatto scattare l’allarme tra i suoi follower e alimentato immediatamente speculazioni sulla natura del problema.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elettra Lamborghini rivela la diagnosi che l’ha colpita (e che sta preoccupando i fan di tutta Italia)

Elettra Lamborghini in ospedale: come sta dopo il ricovero

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