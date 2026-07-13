Ciclismo su pista un’Italia da record agli Europei Juniores e Under 23

Da oasport.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante gli Europei di ciclismo su pista a Cottbus, in Germania, l’Italia ha ottenuto risultati record nelle categorie Juniores e Under 23. La squadra italiana ha conquistato numerosi titoli e medaglie, stabilendo nuove prestazioni in diverse discipline. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dall’organizzazione dell’evento senza ulteriori dettagli sui singoli atleti o sui numeri specifici.

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Una spedizione da record! Si può riassumere così la prestazione dell’Italia negli ultimi Europei di ciclismo su pista per le categorie Juniores e Under 23 a Cottbus in Germania. Una rassegna continentale fenomenale per la squadra azzurra, che ha vinto il medagliere della competizione, conquistando ben ventisette medaglie, di cui 14 ori, 7 argenti, 6 bronzi. Un risultato semplicemente straordinario per tutto il movimento italiano e la dimostrazione che il futuro del ciclismo su pista italiano è più che roseo. L’Italia è riuscita ad eguagliare il record di medaglie d’oro vinte in un Europeo che era del 2023, ma soprattutto è notevole la crescita fatta rispetto all’edizione dell’anno scorso, visto che sono arrivate cinque ori in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

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