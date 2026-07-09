Ciclismo su pista tre ori per l’Italia nella terza giornata degli Europei Juniores e U23

Nella terza giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, l’Italia ha conquistato tre medaglie d’oro. La competizione si svolge a Cottbus, in Germania, e le vittorie si aggiungono a un totale di 17 medaglie complessive per la squadra italiana. La giornata ha visto protagonisti atleti italiani nel velodromo, confermando il successo delle precedenti prove.

Terza giornata di Europei juniores ed U23 di ciclismo su pista e nuove soddisfazioni per una spedizione italiana che non smette di stupire. Nel velodromo di Cottbus, in Germania, l’Italia è stata nuovamente protagonista nel pomeriggio con altri tre ori che si aggiungono ad un medagliere che adesso recita 17 metalli complessivi. È infatti ancora l’inseguimento a squadre a regalare grandi soddisfazioni all’Italia. Dopo le medaglie nella categoria juniores di ieri, è oggi arrivato un altro oro nell’inseguimento a squadre maschile U23. I protagonisti sono stati Christian Fantini, Renato Favero, Matteo Fiorin e Etienne Grimod, capaci di chiudere con il crono di 4’02?184, battendo nettamente la Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

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