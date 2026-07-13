La Pro Loco Mercogliano ha annunciato la scomparsa del Dottor Michele Majorana, fondatore e storico presidente dell’associazione. Majorana ha guidato l’organizzazione per molti anni, assumendo poi il ruolo di presidente onorario. La notizia è stata comunicata con un messaggio di cordoglio, senza ulteriori dettagli sulla data o le circostanze della morte. La comunità locale ricorda con affetto il suo impegno e la sua figura.

Tempo di lettura: 2 minuti La Pro Loco Mercogliano saluta con profondo dolore il Dott. Michele Majorana, Fondatore e storico Presidente dell’Associazione, che ha guidato per tanti anni, e successivamente Presidente Onorario. Il Dottore Majorana ha avuto un pregio su tutti: di aver avuto visione. Ha sempre guardato oltre e la fondazione, nel lontano 1972, di una pro loco a Mercogliano ne è la dimostrazione. Fu un’intuizione di straordinario valore, destinata a segnare per sempre la storia del nostro territorio e della nostra comunità. A quella visione ha saputo unire una straordinaria capacità di affrontare gli ostacoli, una resilienza fuori dal comune, valore prezioso sia nella sua professione al servizio della comunità sia nell’ambito dell’associazionismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciao Dottore: il ricordo di Michele Majorana, guida e maestro della Pro Loco

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