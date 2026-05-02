Recentemente si è assistito a una rotazione nella guida di un’associazione locale, con l’ingresso di un nuovo presidente e di alcuni membri che si occuperanno della gestione del budget. La nomina di questa nuova squadra arriva in un momento di cambiamenti strategici, mirati a rafforzare le attività di promozione turistica del territorio. Sono stati annunciati anche i piani per rilanciare le iniziative e valorizzare le attrattive locali.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi membri scelti per gestire il budget?. Come cambierà la promozione turistica con la nuova strategia?. Quali figure specifiche supporteranno la presidenza di Carnemolla?. Perché è stata scelta una gestione centralizzata delle finanze?.? In Breve Assemblea del 22 aprile e insediamento definitivo avvenuto il 29 aprile 2026.. Cecilia Tumino vice presidente e Giuseppe Alabiso segretario e tesoriere.. Consiglio composto da Salerno, M. Carnemolla, Carratello, Rollo, Cascone e M. Carnemolla.. Venerando Suizzo, Giuseppe Salonia e Lorenzo Lo Presti compongono il probibiri.. Il 29 aprile 2026, la comunità di Mazzarelli ha sancito un passaggio generazionale decisivo con l’insediamento del nuovo direttivo della Pro Loco Mazzarelli APS dopo l’assemblea del 22 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mazzarelli, nuova guida per la Pro Loco: Carnemolla guida il rilancio

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