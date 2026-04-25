Pro Loco nuova guida e direttivo

La Pro Loco di Orciano ha annunciato l’insediamento di un nuovo presidente e di un consiglio direttivo, segnando un cambiamento nella gestione dell’associazione. La gestione precedente è stata sostituita con una nuova squadra che guiderà le attività di promozione del territorio. La realtà locale, attiva tra Valcesano e Valmetauro, prosegue così nel suo ruolo di rappresentanza e valorizzazione delle tradizioni e degli eventi locali.

Nuovo presidente e nuovo consiglio direttivo per la Pro Loco di Orciano, una delle realtà di promozione territoriale più vivaci della fascia collinare tra Valcesano e Valmetauro. Alla guida dell’associazione è stata eletta Linda Riccardelli, che subentra a Sergio Grottoli. Accanto a lei fa parte del direttivo, che rimarrà in carica per 4 anni, un gruppo di giovani composto da Anna Saudelli, Nicola Bracci, Filippo Nobilini, Cristian Tanfani, Giovanni Pierleoni, Roberto Farina, Alessandro Rossi, Davide Balducci, Sofia Farina, Denise Saudelli, Alessandro Secchiaroli, Elia Saudelli, Mattia Mazza e Benedetta Sebastianelli. Giovani in consiglio, ma non meno importanti sono i tanti soci più attempati che risultano fondamentali quando c’è da organizzare una kermesse per quanto riguarda gli allestimenti e la gastronomia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pro Loco, nuova guida e direttivo Nasce la Pro Loco a San Giuliano Milanese 13 aprile 2026 Notizie correlate Pro Loco. Rinnovo del direttivoRinnovo del Consiglio direttivo e avvio della campagna tesseramento 2026 per la Pro Loco di San Giovanni, che guarda ai prossimi anni puntando su... Carcare, nuova Pro Loco: Sanna guida il rilancio del territorio? Cosa sapere Marco Sanna guida la nuova Pro Loco di Carcare dopo le dimissioni del precedente consiglio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pro Loco, nuova guida e direttivo; Carcare, nuova guida per la Pro Loco dopo le dimissioni del vecchio direttivo: Marco Sanna eletto presidente; Valmadrera: torna Portami al lago – Lake & more con tante novità; Sassano, rinnovata la Pro Loco: Rosa Orlando nuova Presidente. Una squadra per valorizzare il territorio. Pro Loco, nuova guida e direttivoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Comunali, Romeo si dimette dalla Pro Loco Reggio Sud e annuncia la candidaturaUna nuova esperienza da affrontare con lo stesso impegno ed onestà, al servizio dei cittadini. Le parole di Concetta Romeo ... citynow.it Roberto Sbriccoli. SoulProdMusic · Motivational Epic Music. Back to Campi... Pro loco Campi... A due settimane dall'Ultratrail della Lenticchia, vi diamo una grande notizia per tutti gli amanti del trail! Avremo l'immenso piacere di avere un ospite d’eccezione: - facebook.com facebook