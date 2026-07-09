amorim non ha dubbi chukwueze deve restare al milan

Samuel Chukwueze rimarrà al Milan anche nella prossima stagione. Il tecnico Ruben Amorim ha espresso chiaramente l’intenzione di mantenere l’attaccante esterno in rosa, apprezzandone le capacità di affrontare l’avversario in dribbling. La società non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo, ma la volontà di trattenere il giocatore è evidente. Chukwueze ha già giocato diverse partite con la maglia rossonera.

Samuel Chukwueze resterà al Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che piace a Ruben Amorim per le sue qualità di uno contro uno. Il Milan potrebbe tenere Chukwueze (Ansa Foto) – calciomercato.it Tornato dal prestito al Fulham dove ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi, il nigeriano classe 1999 è pronto a giocarsi le sue carte al Milan con il tecnico che lo apprezza molto per le sue caratteristiche di uno contro uno in fase offensiva. A confermare il tutto è stato Amorim che, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan ha affermato: “ Chukwueze resterà con noi. Servono calciatori che sappiano giocare uno contro uno”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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