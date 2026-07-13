In vista della prossima partita, l'allenatore ha delineato un ruolo per il giocatore nigeriano sulla trequarti. Prima delle dichiarazioni ufficiali, il suo futuro sembrava incerto, tra possibilità di partenza e permanenza. Tuttavia, le decisioni ufficiali non sono state ancora comunicate, e il giocatore rimane in attesa di ulteriori valutazioni. La posizione in campo potrebbe essere anche sperimentata su altri settori, come la fascia destra.

Era uno dei giocatori disegnati a punto di domanda: destinato a salutare? A essere quanto meno valutato? O a restare a prescindere? Prima che Amorim prendesse la parola in conferenza stampa, il destino di Samuel Chukwueze sembrava appartenere soprattutto al secondo scenario. Della serie: vediamo come va, che cosa succede, e poi decidiamo. L'allenatore, dopo aver chiarito che non avrebbe parlato dei singoli, per lui ha fatto un'eccezione che sa tanto di investitura: "Resta con noi, ci servono giocatori che sappiano fare l’uno contro uno". Amorim ha sottolineato la qualità migliore di Chukwueze per spiegare quindi una decisione già presa: il nigeriano non era uno dei profili sub iudice, nella testa del tecnico si tratta di un giocatore da trattenere in rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, il piano di Amorim per Chukwueze sulla trequarti. E se funzionasse anche a destra...

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