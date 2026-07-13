Choc nel calcio | trovato morto a 38 anni l’arbitro olandese che sarebbe dovuto andare ai mondiali Il mistero e le indagini
Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato morto a Borculo. Era previsto che partecipasse ai prossimi mondiali come ufficiale di gara. La sua scomparsa ha suscitato sconcerto tra colleghi e addetti ai lavori nel calcio. Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio delle autorità. Al momento non sono state rese note cause ufficiali. La notizia ha provocato un forte impatto nel mondo sportivo.
Lutto nel mondo del calcio: è morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink. Spogliatoi (e non solo) sono sotto choc per l’improvvisa scomparsa del fischietto olandese trovato morto a Borculo. Professionista stimato, con oltre quindici anni di carriera e quasi 300 direzioni ufficiali (tra cui 84 in Eredivisie ), Dieperink era un volto noto a livello internazionale. Aveva fatto parte delle squadre arbitrali per la finale di Europa League 2024. Gli Europei e i Giochi Olimpici. Solo sabato scorso, peraltro, aveva diretto l’amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon. Ma procediamo con ordine. Mondiali, morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Con Rob perdiamo un arbitro di grande valore, ma soprattutto un collega gentile e dedito al proprio lavoro. Il calcio olandese è sotto choc per la morte di Rob Dieperink, trovato senza vita nella sua abitazione a 38 anni. L’arbitro aveva fatto parte della squadr facebook
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