Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato morto a Borculo. Era previsto che partecipasse ai prossimi mondiali come ufficiale di gara. La sua scomparsa ha suscitato sconcerto tra colleghi e addetti ai lavori nel calcio. Le circostanze del decesso sono ancora al vaglio delle autorità. Al momento non sono state rese note cause ufficiali. La notizia ha provocato un forte impatto nel mondo sportivo.

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink. Spogliatoi (e non solo) sono sotto choc per l’improvvisa scomparsa del fischietto olandese trovato morto a Borculo. Professionista stimato, con oltre quindici anni di carriera e quasi 300 direzioni ufficiali (tra cui 84 in Eredivisie ), Dieperink era un volto noto a livello internazionale. Aveva fatto parte delle squadre arbitrali per la finale di Europa League 2024. Gli Europei e i Giochi Olimpici. Solo sabato scorso, peraltro, aveva diretto l’amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon. Ma procediamo con ordine. Mondiali, morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Secoloditalia.it - Choc nel calcio: trovato morto a 38 anni l’arbitro olandese che sarebbe dovuto andare ai mondiali. Il mistero e le indagini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Épisode 3: Elles Brilleront Encore Dans 1 600 Ans: Lhistoire Secrète Des Radium Girls

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio, morto a 38 anni l’arbitro olandese Rob Dieperink, corpo trovato nella sua casa, era accusato di abusi sessuali

Leggi anche: Rob Dieperink morto a 38 anni, tragedia nel mondo arbitrale olandese: avrebbe dovuto fare i Mondiali prima dell’arresto

Temi più discussi: Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc; Sudafrica sotto choc: è morto Jayden Adams, 25enne che ha giocato gli ultimi Mondiali. Soffriva di depressione; Morto a 25 anni Jayden Adams, aveva appena giocato il Mondiale con il Sudafrica; Choc Sudafrica, muore a 25 anni Adams: aveva giocato ai mondiali.

Rob Dieperink trovato morto in casa, l'arbitro aveva 38 anni. Calcio sotto chocL'arbitro Rob Dieperink è morto all'età di 38 anni, calcio olandese e mondiale sotto choc per la tragedia dell'ultim'ora. Il fischietto aveva perso la partecipazione al Mondiale americano per l'accusa ... msn.com

Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto chocIl centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, reduce dal mondiale, trovato morto nella mattinata di sabato 11 luglio all’età di 25 anni. Avviata un’indagine ... ilsole24ore.com