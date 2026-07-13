Choc in Inghilterra uccisa l’ex ministra | ora entra in campo l’antiterrorismo
In Inghilterra, le indagini sulla morte di un'ex ministra sono state affidate all’unità antiterrorismo. La polizia ha comunicato che, dopo l’arresto di un sospettato, sono emersi nuovi elementi che hanno portato a questa decisione. La donna, figura di spicco della destra britannica e ex membro del governo conservatore, è stata trovata morta in circostanze non ancora chiarite. L’indagine è ora focalizzata sulla possibile natura terroristica del fatto.
Svolta nelle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, storica esponente della destra britannica ed ex ministra del governo conservatore. La polizia del Regno Unito ha annunciato che l’inchiesta è passata agli investigatori dell’ antiterrorismo, dopo i nuovi elementi emersi nelle ore successive all’arresto del principale sospettato. La donna, 78 anni, è stata trovata senza vita giovedì nella sua abitazione di campagna nei pressi del Parco Nazionale di Dartmoor, nel sud-ovest dell’Inghilterra. In un primo momento gli investigatori avevano escluso un movente politico o terroristico, ma la ricostruzione è cambiata rapidamente. L’uomo fermato, un... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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