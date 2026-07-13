Choc in Inghilterra uccisa l’ex ministra | ora entra in campo l’antiterrorismo

Notizia in breve

In Inghilterra, le indagini sulla morte di un'ex ministra sono state affidate all’unità antiterrorismo. La polizia ha comunicato che, dopo l’arresto di un sospettato, sono emersi nuovi elementi che hanno portato a questa decisione. La donna, figura di spicco della destra britannica e ex membro del governo conservatore, è stata trovata morta in circostanze non ancora chiarite. L’indagine è ora focalizzata sulla possibile natura terroristica del fatto.