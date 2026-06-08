Il Pentagono ha annunciato che un ex assaltatore del Campidoglio è stato assunto nel settore dell’antiterrorismo. La nomina ha sollevato domande sulla procedura di selezione e sui criteri adottati. In particolare, si indaga su chi abbia autorizzato questa assunzione e come un individuo condannato possa essere coinvolto nella gestione della sicurezza delle ambasciate americane. La questione sta suscitando attenzione tra gli esperti di sicurezza e le autorità competenti.

Chi ha autorizzato la nomina di un ex assaltatore al Pentagono?. Come può un condannato gestire la protezione delle ambasciate americane?. Quali rischi comporta l'inserimento di Irizarry nel team antiterrorismo?. Perché il Pentagono ha scelto proprio un profilo con precedenti giudiziari?.? In Breve Irizarry aveva 19 anni durante l'assalto al Campidoglio nel gennaio 2021.. Il patteggiamento giudiziario ha comportato 14 giorni di detenzione per l'uomo.. Il portavoce Joel Valdez ha confermato la nomina nel team di 40 specialisti.. L'operatore lavorerà in compiti di salvataggio ostaggi e protezione ambasciate.. Elias Irizarry assunto al Pentagono dopo l’assalto al Campidoglio: il nuovo ruolo nel settore antiterrorismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentagono: l’assaltatore del Campidoglio entra nell’antiterrorismo

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