di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. Oggi è iniziato il ritiro dell’Inter e in conferenza stampa hanno parlato Cristian Chivu e Beppe Marotta. L’allenatore nerazzurro ha rilasciato dichiarazioni importanti e, sotto un certo punto di vista, sorprendenti riguardo l’impegno che avrà nei confronti di Diouf. Il centrocampista, infatti, verrà valutato come quinto di centrocampo da Chivu che ha affermato di vedere in lui caratteristiche mancanti nella rosa nerazzurra. ULTIMISSIME DIOUF RIPARTE COME ESTERNO, COME CENTROCAMPISTA O COME JOLLY? – « Il jolly è nelle carte, noi abbiamo a che fare con dei giocatori di calcio. Io ho questa pazza idea di farlo diventare quinto, e l’ha fatto vedere soprattutto in determinate partite, per il suo coraggio nel fare l’uno contro uno, soprattutto negli ultimi 20 metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu sorprende su Diouf: «Ho una pazza idea sul suo ruolo! Può offrire caratteristiche che ci mancano»

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