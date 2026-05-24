Nella seconda metà della stagione, il giocatore francese ha aumentato significativamente le presenze in campo, passando da un impiego limitato a un ruolo più stabile. L'allenatore ha modificato il suo impiego, inserendolo in una posizione diversa rispetto a quella abituale, favorendo così una sua migliore performance. Questa modifica ha portato a un incremento delle sue occasioni di gioco, contribuendo a una maggiore presenza in campo rispetto alle prime fasi della stagione.

A un certo punto Andy Diouf ha spinto il tasto “on”. L’ha fatto in ritardo, dopo aver vivacchiato per un’ora a caccia di sé stesso e della posizione. Di questo ruolo da esterno su cui dovrà lavorare. Ma alla fine s’è accesso: prima la serpentina che ha favorito il tap in facile facile di Esposito - dieci gol stagionali per l'azzurro, non male -, poi lo scatto in contropiede per il pareggio a un paio di giri dal gong. Un grazie a Chivu, che in sala stampa l’ha elogiato a più riprese, e al ventenne Topalovic, bravo a regalargli l’assist perfetto con una bella imbucata. Diouf potrà dire di aver chiuso la stagione segnando in campionato, in Coppa Italia e pure in Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'avvio timido, poi ecco Diouf: così Chivu l'ha rigenerato in un ruolo non suo

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