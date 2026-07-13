Chivu ha dichiarato che l’Inter ha fame di rivincere e non teme nessuno. Dopo l’annuncio di Marotta sul fallimento del colpo Khalaili, l’ex calciatore ha partecipato a una conferenza stampa per presentare la nuova stagione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui piani della squadra o sulle strategie future.

Dopo Marotta, che ha anche annunciato il collasso del colpo Khalaili, anche Chivu è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione dell’Inter. Le sue parole. Le parole di Chivu. Qual è la cosa più importante che vorrà trasmettere al gruppo? “ Ritrovare le motivazioni e aggiungerle perché non bastano mai. È vero, è stata una stagione importante la scorsa ma non vogliamo fermarci qua”. In questo secondo anno in cosa si sente più forte e sicuro? “Io farò del mio meglio, come sempre. Trovare gli stimoli giusti, trasmettere la giusta motivazione, la cosa fondamentale in una squadra che vuole essere competitiva su tutti i fronti”.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu sicuro: “Abbiamo fame di rivincere, noi non temiamo nessuno”

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