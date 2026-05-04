Ausilio sicuro | Bastoni? Non è arrivata nessuna chiamata e a maggior ragione non saremo noi a chiamare nessuno

In una dichiarazione recente, un rappresentante ha affermato che non sono state ricevute chiamate riguardo a un eventuale intervento su un giocatore e che, in assenza di queste comunicazioni, non saranno loro a contattare altre parti. La frase si riferisce a una situazione che coinvolge un calciatore e le relative trattative o discussioni, ma non sono stati presi iniziative di contatto da parte dell’interlocutore.

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