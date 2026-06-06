Il dirigente ha confermato che l’attuale difensore centrale resta nel club. Ha inoltre escluso un trasferimento imminente a causa di voci di mercato, sottolineando che l’atleta è legato all’Atalanta. Per quanto riguarda l’argomento palestra, ha precisato che si tratta di un giocatore dell’Atalanta, definendolo un talento e esprimendo soddisfazione per la sua presenza nella nazionale.

2026-06-05 20:45:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: “ Palestra è un giocatore dell’Atalanta, è un talento e sono contento per la nostra Nazionale. È sulla bocca di tutti, ma mi pare un po’ forzato abbinarlo all’Inter. È vero che abbiamo l’uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe piacere a tanti club europei, tra cui anche l’Inter”. Queste le parole di Beppe Marotta, intervenuto a margine del sorteggio del calendario della Serie A 20262027. Il presidente dell’Inter ha risposto alle tante domande di mercato nonché sulla formazione che dal prossimo anno difenderà il titolo in Italia e punterà a migliorare il deludente traguardo raggiunto in Europa nell’ultima edizione di Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Tuttosport – Marotta fa il punto sulla nuova Inter: “Chivu resta sicuro. Palestra? È forzato accostarlo a noi…”

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Marotta sul mercato: «Palestra abbinarlo a noi è un po’ forzato. Dumfries? Si sta avvicinando al Real. Stankovic operazione necessaria»Il presidente dell’Inter ha dichiarato che l’abbigliamento con il nuovo acquisto è difficile da integrare nel team.

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