Parma Cherubini detta la linea | Rosa già competitiva mercato di consolidamento

Il Parma ha annunciato che il mercato sarà di consolidamento, puntando sulla crescita e sulla valorizzazione dei talenti. Il direttore sportivo ha dichiarato che la squadra è già competitiva e che l’obiettivo è rafforzarla ulteriormente. Dopo aver raggiunto la salvezza con largo anticipo, il club si concentrerà sulla continuità e sulla stabilità per la prossima stagione.

Crescita, continuità e valorizzazione dei talenti. Federico Cherubini traccia la linea del Parma per la prossima stagione e rilancia il progetto gialloblù dopo una salvezza raggiunta con largo anticipo. L’amministratore delegato del club ha confermato la piena fiducia nel lavoro dell'allenatore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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