La nuova stagione dell'Inter è iniziata con il primo giorno di allenamenti ad Appiano Gentile. Cristian Chivu ha dichiarato che la squadra ha perso alcuni giocatori, ma rimane competitiva e ambiziosa. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei calciatori usciti o arrivati. La rosa continuerà a lavorare in vista delle prossime competizioni.

La nuova stagione dell'Inter è ufficialmente iniziata con il primo giorno di allenamenti ad Appiano Gentile. Queste le prime parole di Cristian Chivu. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Chivu: "Abbiamo perso pezzi importanti, ma la rosa è competitiva e ambiziosa"

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