Chitu Ali is back! L' azzurro piazza 10' ' 09 in California Inzoli-boom | 8,25 nel lungo

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chituru Ali ha corso i 100 metri in 10”09 a Norwalk, in California, miglior risultato degli ultimi due anni. La gara è stata valida con il limite massimo di vento consentito (+2,0 ms). Nella stessa manifestazione, l’atleta ha anche saltato 8,25 metri nel lungo, con un inzoli-boom. La competizione si è svolta nell’ambito delle Grand Sprint Series.

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Chituru Ali is back! Il vice campione europeo si rilancia nelle Grand Sprint Series di Norwalk, in California, piazzando il miglior tempo personale degli ultimi due anni: 10''09 in finale nei 100 metri, agevolato da tutto il vento consentito (+2.0). Un crono di questa portata gli mancava dalla finale degli Europei di Roma del giugno 2024 quando  aveva conquistato la medaglia d'argento. Per Ali (Fiamme Gialle) si tratta del quarto crono in carriera con vento regolare e di una prestazione che soddisfa lo standard di iscrizione per gli Europei di Birmingham fissato a 10''15. A vincere, è il giamaicano Travis Williams (9''96). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Chitu Ali is back! L'azzurro piazza 10''09 in California. Inzoli-boom: 8,25 nel lungo
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