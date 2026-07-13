Chitu Ali is back! L' azzurro piazza 10' ' 09 in California Inzoli-boom | 8,25 nel lungo

Notizia in breve

Chituru Ali ha corso i 100 metri in 10”09 a Norwalk, in California, miglior risultato degli ultimi due anni. La gara è stata valida con il limite massimo di vento consentito (+2,0 ms). Nella stessa manifestazione, l’atleta ha anche saltato 8,25 metri nel lungo, con un inzoli-boom. La competizione si è svolta nell’ambito delle Grand Sprint Series.