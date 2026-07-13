Chioschi a Sabaudia il Tar respinge l’istanza dei titolari | decisione rinviata a settembre

Il Tar del Lazio ha respinto l’istanza di tre titolari di chioschi a Sabaudia, che chiedevano una proroga per riaprire le attività di supporto alla balneazione. La decisione è stata comunicata oggi e il giudice ha rinviato la questione a settembre. I titolari avevano presentato il ricorso per ottenere il prolungamento delle autorizzazioni, ma il tribunale ha respinto la richiesta senza entrare nel merito. La vicenda riguarda le autorizzazioni per le attività lungo la spiaggia.

Sabaudia, 13 luglio 2026 – Il Tar del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto l’istanza presentata dai titolari di tre chioschi per ottenere un provvedimento che consentisse la proroga necessaria alla riapertura delle attività di supporto alla balneazione. La decisione è contenuta nel decreto dello scorso 10 luglio, con il quale il giudice amministrativo ha rinviato l’esame della vicenda alla trattazione collegiale fissata per il prossimo 10 settembre. La richiesta dei titolari dei chioschi. Gli operatori economici avevano chiesto al Tar di accertare la presunta inottemperanza del Comune di Sabaudia rispetto a un precedente decreto monocratico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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