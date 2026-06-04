Il Tribunale ha respinto l’istanza dell’Ordine dei medici di partecipare come parte civile nel procedimento relativo a un caso di malpractice. La decisione si è basata sulla valutazione che l’ordine non ha titolo per intervenire nel processo. La difesa ha inoltre contestato la costituzione di parte civile delle vittime, impedendo loro di essere integrate nel procedimento come parti dirette.

Perché l'Ordine dei medici non potrà partecipare al processo?. Come ha fatto la difesa a evitare la costituzione delle vittime?. Quali altre accuse di violenza sessuale deve affrontare Sgroi a Bergamo?. Cosa accadrà durante l'udienza dell'esame diretto del 22 giugno?.? In Breve Difesa di Chindamo ha ottenuto accordi risarcitori con l'ordine di Cremona e cinque pazienti.. Prossima udienza per l'esame diretto di Sgroi fissata per il 22 giugno.. Nuovo sindaco Fabio Calvi eletto a Rivolta d'Adda dopo le dimissioni del consiglio.. Sgroi deve affrontare ulteriori denunce per violenza sessuale nella provincia di Bergamo.. Il tribunale di Milano respinge l’istanza dell’ordine dei medici nel processo a Giovanni Sgroi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sgroi: il Tribunale respinge l’istanza dell’Ordine dei medici

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