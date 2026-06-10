Sabaudia chioschi e servizi in spiaggia | il bando per 9 postazioni balneari

Il Comune di Sabaudia ha pubblicato un bando per l’assegnazione di nove postazioni balneari, tra chioschi e servizi in spiaggia lungo la strada lungomare. La procedura riguarda la concessione di spazi destinati alla balneazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. La scadenza per la presentazione delle domande è stata annunciata, senza indicazioni su eventuali modifiche o proroghe.

Sabaudia, 10 giugno 2026 – Il Comune di Sabaudia ha pubblicato un avviso relativo alla concessione di servizi alla balneazione e alla somministrazione lungo la strada lungomare. La procedura riguarda 9 postazioni e avrà durata di 4 annualità. Il bando è consultabile sulla piattaforma di pubblicità legale dell’ Anac, attraverso il link indicato nell’avviso pubblicato dal Comune. Gara suddivisa in 9 lotti. Secondo quanto riportato nell’avviso, il bando di gara è suddiviso in 9 lotti. La partecipazione è consentita per un solo lotto, con l’obiettivo di disciplinare l’assegnazione delle postazioni previste lungo il tratto interessato. Per ciascun lotto è prevista un’unica installazione consentita: una struttura amovibile denominata chiosco-tipo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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