Elvis Presley e Priscilla | la storia d’amore che ha ispirato Personal Jesus l’iconico brano dei Depeche Mode

Tra i brani più celebri dei Depeche Mode figura “Personal Jesus”, un singolo che ha lasciato un segno nella musica degli anni ’80. La canzone è stata ispirata dalla storia d’amore tra Elvis Presley e Priscilla Presley, un legame che ha attirato l’attenzione di fan e media. La loro relazione ha influenzato anche il processo creativo del brano, scritto dai membri della band e pubblicato nel 1989.

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