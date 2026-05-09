Elvis Presley e Priscilla | la storia d’amore che ha ispirato Personal Jesus l’iconico brano dei Depeche Mode

Da metropolitanmagazine.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i brani più celebri dei Depeche Mode figura “Personal Jesus”, un singolo che ha lasciato un segno nella musica degli anni ’80. La canzone è stata ispirata dalla storia d’amore tra Elvis Presley e Priscilla Presley, un legame che ha attirato l’attenzione di fan e media. La loro relazione ha influenzato anche il processo creativo del brano, scritto dai membri della band e pubblicato nel 1989.

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Tra i brani più iconici dei   Depeche Mode  vi è indubbiamente  “Personal Jesus”. Singolo che fa da apripista all’album  “Violator”, rappresenta un punto di svolta per la carriera del gruppo anglosassone, noto per la sua musica basata principalmente su suoni elettronici, in quanto introduce note che spaziano dall’ alternative rock  al  blues – rock, attraverso il suono impellente della chitarra che, perlappunto, accentua notevolmente tali generi.  “Personal Jesus”, a chi si ispira la canzone dei Depeche Mode. Diventato in breve tempo di grande successo, grazie anche alle sonorità innovative, tale singolo ha un significato profondo, pungente e trasgressivo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Elvis Presley e Priscilla: la storia d’amore che ha ispirato “Personal Jesus”, l’iconico brano dei Depeche Mode
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