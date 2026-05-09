Elvis Presley e Priscilla | la storia d’amore che ha ispirato Personal Jesus l’iconico brano dei Depeche Mode
Tra i brani più celebri dei Depeche Mode figura “Personal Jesus”, un singolo che ha lasciato un segno nella musica degli anni ’80. La canzone è stata ispirata dalla storia d’amore tra Elvis Presley e Priscilla Presley, un legame che ha attirato l’attenzione di fan e media. La loro relazione ha influenzato anche il processo creativo del brano, scritto dai membri della band e pubblicato nel 1989.
Tra i brani più iconici dei Depeche Mode vi è indubbiamente “Personal Jesus”. Singolo che fa da apripista all’album “Violator”, rappresenta un punto di svolta per la carriera del gruppo anglosassone, noto per la sua musica basata principalmente su suoni elettronici, in quanto introduce note che spaziano dall’ alternative rock al blues – rock, attraverso il suono impellente della chitarra che, perlappunto, accentua notevolmente tali generi. “Personal Jesus”, a chi si ispira la canzone dei Depeche Mode. Diventato in breve tempo di grande successo, grazie anche alle sonorità innovative, tale singolo ha un significato profondo, pungente e trasgressivo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Notizie correlate
"Scosse d'amore", il rock di Elvis Presley torna in scena con la compagnia Dance DreamIl 23 e 24 maggio al Cineteatro di Sant’Egidio di Cesena arriva il musical rock firmato Dance Dream, una commedia romantica travolgente sulle note...
Leggi anche: C’era una volta l’Hollywood: “L’urlo per Bowie, le top e la pipì dei Depeche Mode. La nostra forza: l’incoscienza”
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: La vera storia di Priscilla, custode della memoria di Elvis Presley; Priscilla, la vera storia d'amore tra Elvis Presley e la sua little one; Priscilla - RaiPlay; Il caso Jacob Elordi: così è nata una stella (riluttante). Il mio primo bacio? A 14 anni. Ed è stato il momento più romantico della mia vita.
Priscilla, la vera storia d'amore tra Elvis Presley e la sua little oneStasera su Rai Movie in onda l’ultimo film di Sofia Coppola. Un racconto che riscrive il mito di Elvis attraverso lo sguardo di sua moglie ... corrieredellumbria.it
Chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley/ Avevo 14 anni e i miei genitori non volevano che io..Chi è Priscilla Beaulieu, ex moglie di Elvis Presley: un matrimonio durato solo sei anni e l'unica figlia del Re, Lisa Marie CHI È PRISCILLA BEAULIEU? L’INCONTRO CON ELVIS DURANTE IL SERVIZIO MILITARE ... ilsussidiario.net
Oggi riproponiamo una delle ultime opere della talentuosa @latitti74 ,un'opera magnifica che raffigura niente meno che il "King" Elvis Presley,il re del rock, il risultato della Tiziana e' fantastico @NinaRicci_us x.com/i/status/20418… x.com
Grazie Elvis Official Fans Club - Italy. . Il 06 MAGGIO 1960 Elvis Presley si trova agli studi Radio Recorders e lavora dalle 13.00 alle 22.00 per registrare la colonna sonora del film "G.I. Blues". Tra le canzoni c'è il brano "Shopping Around" #elvis #OnThis facebook
qualcuno sa cos'è ELVIS PRESLEY "RE DEL ROCK & ROLL" LE CANZONI D'AMORE reddit